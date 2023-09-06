Баранова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова София Александровна
Отец ребёнка: Шипилов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шипилов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно