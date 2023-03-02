Селезнева (Селезнева (Правдина) Правдина) Евдокия Карповна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнева (Селезнева (Правдина) Правдина) Евдокия Карповна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1863, Бердянск

умерла 23.03.1911, Бердянск

Супруги
Селезнев Григорий Алексеевич1858 г.р.
Дети
Селезнев Илья Григорьевич22.07.1885 г.р.
Селезнева (Селезнева) Анна Григорьевна30.06.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
04.?.1884

Муж: Селезнев Григорий Алексеевич

Супруг(-а): Евдокия Карповна Селезнева (Правдина)

Рождение ребёнка
22.07.1885

Сын: Селезнев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1886

Дочь: Селезнева (Селезнева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Киорпе (Киорпе (Селезнева) Селезнева) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Селезнев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.1893

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Селезнев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.10.1900

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.12.1903

Дочь: (Селезнева) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич

Смерть
23.03.1911

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