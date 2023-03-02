Селезнева (Селезнева (Правдина) Правдина) Евдокия Карповна
женский, родилась 1863, Бердянск
умерла 23.03.1911, Бердянск
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Селезнев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Дочь: Селезнева (Селезнева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Дочь: Киорпе (Киорпе (Селезнева) Селезнева) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Сын: Селезнев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Сын: Селезнев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич
Дочь: (Селезнева) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Алексеевич