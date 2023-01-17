(Фуртак) Марфа Исааковна
Место рождения
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти17.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Отец: Фуртак Исаакий
Мать: Фуртак Ирина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-8XLV
Крещение
27.06.1910
Воскресенская церковь
Смерть
17.10.1910
Причина смерти: Infant | От детской | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3F-3X5B
Похороны
18.10.1910
Воскресенская церковь