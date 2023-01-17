(Фуртак) Марфа Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуртак) Марфа Исааковна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

17.10.1910

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910

Отец: Фуртак Исаакий

Мать: Фуртак Ирина Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-8XLV
Крещение
27.06.1910
Носовка, Чернігівська область
Воскресенская церковь
Смерть
17.10.1910
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Infant | От детской | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3F-3X5B
Похороны
18.10.1910
Носовка, Чернігівська область
Воскресенская церковь
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