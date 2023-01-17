Манторова (Иноземцева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1886 ст.
Дата смерти26.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1912
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
Муж: не указан
Манторовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манторов Федор Григорьевич
Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
26.08.1971
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область