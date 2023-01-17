Манторова (Иноземцева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манторова (Иноземцева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Мельситовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

10.05.1886 ст.

Дата смерти

26.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мельситовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1912

Муж: Манторов Федор Григорьевич

Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Муж: не указан

Манторовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манторов Федор Григорьевич

Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
26.08.1971
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
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