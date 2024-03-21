Ванюшкина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшкина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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