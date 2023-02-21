Ранцева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРанцева Светлана

Ранцева Светлана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Султанов Александр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Султанов Александр Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Александр Иосифович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close