Крюков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Крюкова Лидия Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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