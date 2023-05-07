Крюков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Крюкова Лидия Михайловна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Лидия Михайловна
Смерть
Неизвестно