Ермолин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Боброва Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Носкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Ермолин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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