Аржаных Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржаных Семен Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1895

Дата смерти

26.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Челядинова (Аржаных) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Аржаных Евдокия Филипповна

Моховатка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.06.1982
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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