Аржаных Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1895
Дата смерти26.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1924
Дочь: Челядинова (Аржаных) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Аржаных Евдокия Филипповна
Моховатка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.06.1982
Липецк, город Липецк, Липецкая область