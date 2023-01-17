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Гражданкин Андрей Владимирович
Гражданкин Андрей Владимирович
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Место рождения
Березники
, город Березники, Пермский край
Дата рождения
11.08.1963
Пол
Мужской
Отец
Гражданкин Владимир Андреевич
1939 г.р.
Мать
Гражданкина (Костромина) Галина Григорьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1963
Отец:
Гражданкин Владимир Андреевич
Мать:
Гражданкина Галина Григорьевна
Березники
, город Березники, Пермский край
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