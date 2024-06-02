Торопова (--) Ольга Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Торопова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: Торопова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Торопова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно