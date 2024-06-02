Торопова (--) Ольга Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (--) Ольга Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Торопова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Торопова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Торопова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Торопов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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