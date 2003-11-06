Бирюкова (Скотарева) Анастасия (Надежда) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Скотарева) Анастасия (Надежда) Сергеевна

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Место рождения

Синиха, Харківська область

Дата рождения

03.11.1924

Дата смерти

06.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1924

Отец: Сергей

Мать: Скотарева Ксения Артемовна

Синиха, Харківська область
Рождение ребёнка
31.05.1945

Сын: Бирюков Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Бирюкова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.06.1953

Дочь: Русинова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1954

Сын: Бирюков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1956

Сын: Бирюков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Рождение ребёнка
28.10.1959

Дочь: Трунина Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Смерть
06.11.2003
Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
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