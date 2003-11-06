Бирюкова (Скотарева) Анастасия (Надежда) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1924
Дата смерти06.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1924
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
31.05.1945
Сын: Бирюков Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Бирюкова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.06.1953
Дочь: Русинова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.11.1954
Сын: Бирюков Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Бирюков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Рождение ребёнка
28.10.1959
Дочь: Трунина Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2003