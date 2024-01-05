Андрющенков Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрющенков Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946

Отец: не указан

Мать: Андрющенкова Христина Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрющенкова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрющенкова Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно
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