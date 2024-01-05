Андрющенков Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946
Рождение ребёнка
16.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрющенкова Надежда Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно