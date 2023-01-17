Лялинский Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1905 ст.
Дата смерти09.09.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1905 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 160): родился 09 августа 1905, крещен на следующий день. Родители: Ростокинско... Показать все
Смерть
09.09.1905 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 191): Сергей умер 09.09.1905 от простуды в возрасте 1 месяца.