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Лялинский Сергей Васильевич

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

09.08.1905 ст.

Дата смерти

09.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1905 ст.

Отец: Лялинский Василий Николаевич

Мать: Лялинская Евдокия Александровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 160): родился 09 августа 1905, крещен на следующий день. Родители: Ростокинско... Показать все
Смерть
09.09.1905 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 191): Сергей умер 09.09.1905 от простуды в возрасте 1 месяца.
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