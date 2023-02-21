Тойдорова Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
в переписи 1897 г. возраст 40 лет
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.
Сын: Тойдоров Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Тойдоров Яков Ефимов
Родители: починка Сухой Видзи солдат Яков Ефимов и законная жена его Ксения Васильева, оба православные
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Тойдоров Константин незаконнорожденный
Отец ребёнка: Тойдоров Яков Ефимов
в переписи возраст 12 лет, указан как племянник хозяину дома (Якову)
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Тойдорова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Тойдоров Яков Ефимов
в переписи возраст 3 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тойдоров Яков Ефимов
Смерть
Неизвестно