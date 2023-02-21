Тойдорова Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойдорова Ксения Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

в переписи 1897 г. возраст 40 лет
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Сын: Тойдоров Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Тойдоров Яков Ефимов

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: починка Сухой Видзи солдат Яков Ефимов и законная жена его Ксения Васильева, оба православные
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Тойдоров Константин незаконнорожденный

Отец ребёнка: Тойдоров Яков Ефимов

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в переписи возраст 12 лет, указан как племянник хозяину дома (Якову)
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Тойдорова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Тойдоров Яков Ефимов

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в переписи возраст 3 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тойдоров Яков Ефимов

Смерть
Неизвестно
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