Катасонов Игорь Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1961
Дата смерти30.12.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1961
Отец: Катасонов Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
25.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катасонова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
31.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катасонова Людмила Владимировна
Смерть
30.12.2020