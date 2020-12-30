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Катасонов Игорь Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1961

Дата смерти

30.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1961

Отец: Катасонов Афанасий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катасонова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
31.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катасонова Людмила Владимировна

Смерть
30.12.2020
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