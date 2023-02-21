Дубовик Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2010

Сын: Дубовик Даниил

Отец ребёнка: Дубовик Александр Сергеевич

Москва
Рождение ребёнка
17.03.2014

Сын: Дубовик Герман

Отец ребёнка: Дубовик Александр Сергеевич

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Александр Сергеевич

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