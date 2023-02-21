Дубовик Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2010
Сын: Дубовик Даниил
Отец ребёнка: Дубовик Александр Сергеевич
Москва
Рождение ребёнка
17.03.2014
Сын: Дубовик Герман
Отец ребёнка: Дубовик Александр Сергеевич
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно