Зверева Таисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Зверев Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Зверев Иов Петрович
Отец ребёнка: Зверев Пётр Яковлевич
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
Неизвестно