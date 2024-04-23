Зверева Таисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Таисья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зверев Меркурий Петрович

Отец ребёнка: Зверев Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Зверев Иов Петрович

Отец ребёнка: Зверев Пётр Яковлевич

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
Неизвестно

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