Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения1925
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Саберов Махмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметов Хасян
Рождение ребёнка
12.12.1946
Рождение ребёнка
28.04.1948
Рождение ребёнка
04.12.1952
Рождение ребёнка
01.01.1955