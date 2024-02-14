Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1925

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Саберов Махмут

Мать: Саберова (Ахметзянова) Фярюза

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Мухаметов Хасян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметов Хасян

Рождение ребёнка
12.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметов Хасян

Рождение ребёнка
28.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметов Хасян

Рождение ребёнка
04.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметов Хасян

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметов Хасян

Смерть
1981

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