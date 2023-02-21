Лука Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1870
Отец: Яков Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1870
Сын: Григорий Лукин
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Лукина
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Онуфрий Лукин
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ульяна Лукина
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Степанида Лукина
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ольга Лукина
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Агафия Лукина
Мать ребёнка: Параскевия Антонова
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскевия Антонова
Смерть
Неизвестно