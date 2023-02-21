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Лука Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1870

Отец: Яков Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1870

Сын: Григорий Лукин

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Лукина

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Онуфрий Лукин

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ульяна Лукина

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Степанида Лукина

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ольга Лукина

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Агафия Лукина

Мать ребёнка: Параскевия Антонова

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскевия Антонова

Смерть
Неизвестно
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