Котельникова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котельников Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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