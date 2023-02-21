Котельникова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котельников Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно