Попов Семен Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Семен Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Павел Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Попов Нестер Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Попов Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Попов Клавдий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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