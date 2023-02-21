Юрченко (Трутаева) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Трутаева) Любовь Анатольевна

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Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

22.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1961

Отец: Трутаев Анатолий

Мать: Трутаева Надежда Ивановна

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
07.05.1994

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
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