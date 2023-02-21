Юрченко (Трутаева) Любовь Анатольевна
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рождения22.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1961
Отец: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
07.05.1994
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия