Батеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батеев Петр Павлович
Мать ребёнка: Батеева Анисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батеева Анисия Сергеевна
Рождение ребёнка
31.12.1915
Мать ребёнка: Батеева Анисия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.06.1931
Сын: Батеев Иван Павлович
Мать ребёнка: Батеева Анисия Сергеевна