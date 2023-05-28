Батеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батеев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батеев Петр Павлович

Мать ребёнка: Батеева Анисия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батеева Анисия Сергеевна

Рождение ребёнка
31.12.1915

Сын: Батеев Василий Павлович

Мать ребёнка: Батеева Анисия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.06.1931

Сын: Батеев Иван Павлович

Мать ребёнка: Батеева Анисия Сергеевна

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