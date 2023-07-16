Абдулов Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1992
Отец: Абдулов Владимир Карлович
Мать: Абдулова Вера Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулова Заяна (Одна)
Рождение ребёнка
27.01.2009
Дочь: Абдулова Амуланга Игоревна
Мать ребёнка: Абдулова Заяна (Одна)
Рождение ребёнка
08.07.2015
Дочь: Абдулова Дельгир Игоревна
Мать ребёнка: Абдулова Заяна (Одна)
Рождение ребёнка
30.09.2021
Мать ребёнка: Абдулова Заяна (Одна)