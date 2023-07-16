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Абдулов Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1992

Отец: Абдулов Владимир Карлович

Мать: Абдулова Вера Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулова Заяна (Одна)

Рождение ребёнка
27.01.2009

Дочь: Абдулова Амуланга Игоревна

Мать ребёнка: Абдулова Заяна (Одна)

Рождение ребёнка
08.07.2015

Дочь: Абдулова Дельгир Игоревна

Мать ребёнка: Абдулова Заяна (Одна)

Рождение ребёнка
30.09.2021

Сын: Абдулов Сумьян Игоревич

Мать ребёнка: Абдулова Заяна (Одна)

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