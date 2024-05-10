Земцов Петр Семенович
Место рожденияПензенская обл., Земетчинский р-н, с. Никольское
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Земцов Семен
Мать: не указана
Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Никольское
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Земцова Степанида Петровна
Мать ребёнка: Земцова Акулина
Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Никольское
Смерть
Неизвестно