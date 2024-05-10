Земцов Петр Семенович 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Земцов Петр Семенович

Место рождения

Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Никольское

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

нн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Земцов Семен

Мать: не указана

Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Никольское
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Земцова Степанида Петровна

Мать ребёнка: Земцова Акулина

Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Никольское
Смерть
Неизвестно

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