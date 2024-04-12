Беляева Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Любовь Викторовна

Беляева Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1983

Отец: не указан

Мать: Беляева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спасов Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
14.09.2009

Сын: Спасов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Спасов Дмитрий Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.