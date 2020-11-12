Асонов Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асонов Борис Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.05.1941

Дата смерти

12.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941

Отец: Асонов Александр Яковлевич

Мать: Асонова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.10.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2020
Москва, город федерального значения Москва
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