Асонов Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения08.05.1941
Дата смерти12.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941
Бракосочетание
26.10.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.2020