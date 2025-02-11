(Шмелёва) Анна Петровна
женский, родилась 24.07.1913, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 29.05.1914, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Пётр Исакиевич16.01.1886 г.р.
МатьШмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна29.07.1890 г.р.
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Рождение
24.07.1913
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.05.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область