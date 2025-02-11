(Шмелёва) Анна Петровна 24.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шмелёва) Анна Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.07.1913, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 29.05.1914, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Пётр Исакиевич16.01.1886 г.р.
Мать
Шмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна29.07.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913

Отец: Шмелёв Пётр Исакиевич

Мать: Шмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
29.05.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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