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Ханов Айзат Гакифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ханов Гакиф Гарифьяновия

Мать: Ханова Флюса Фаизовна

Бракосочетание
13.01.2006

Жена: Ханова Лейсан Закияновна

Рождение ребёнка
16.11.2006

Дочь: Ханова Адиля Айзатовна

Мать ребёнка: Ханова Лейсан Закияновна

Рождение ребёнка
02.03.2009

Сын: Ханов Тимур Айзатович

Мать ребёнка: Ханова Лейсан Закияновна

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