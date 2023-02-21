Ханов Айзат Гакифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ханов Гакиф Гарифьяновия
Мать: Ханова Флюса Фаизовна
Бракосочетание
13.01.2006
Жена: Ханова Лейсан Закияновна
Рождение ребёнка
16.11.2006
Дочь: Ханова Адиля Айзатовна
Мать ребёнка: Ханова Лейсан Закияновна
Рождение ребёнка
02.03.2009
Мать ребёнка: Ханова Лейсан Закияновна