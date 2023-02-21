Гирчева (Вахтина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Вахтин Илья Захарович
Мать: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирчев Иван
Отец ребёнка: Гирчев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гирчев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирчев Павел
Смерть
Неизвестно