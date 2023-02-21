Гирчева (Вахтина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирчева (Вахтина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Вахтин Илья Захарович

Мать: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирчев Иван

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гирчев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирчев Павел

Смерть
Неизвестно
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