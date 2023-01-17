Клаковский Иосиф (Юзеф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлаковский Иосиф (Юзеф)

Клаковский Иосиф (Юзеф)

avatar

Место рождения

Браслав, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Клаковская Галина

Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клаковский Олег

Мать ребёнка: Клаковская Галина

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close