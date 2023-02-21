Колесниченко Зиновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Зиновия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.

Сын: Колесниченко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Колесниченко Виктор Григорьевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Григорьевской церкви Космо-Дамиановского монастыря (Свято-Георгиево-Александровская церковь с монастырским подворьем), что на пристани Сары-Булат (ныне се... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниченко Виктор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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