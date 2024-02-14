Бомштейн Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБомштейн Хаим

Бомштейн Хаим

Место рождения

с.Захарово Красночикойского района

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн (Бомштейн) Хаита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Упоминание
Неизвестно
примерно в 1936 году был выслан на поселение в г. Канск, Красноярского края.
Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Вассерман (Бомштейн) Хая

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бомштейн Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бомштейн Семен Михайлович

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Бомштейн Моисей (Михаил)

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лебенсон (Бомштейн) Зоя

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Воронова (Лебенсон) Фаина Яковлевна

Мать ребёнка: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Смерть
1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.