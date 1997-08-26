Лобанов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Владимир Николаевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

26.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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