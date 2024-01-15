Аксёнова (Якимова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Якимова) Матрона Ивановна

Место рождения

д. Ольгино, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Якимов Иван Кондратьев

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1874

Муж: Аксёнов Михаил Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1875

Сын: Аксёнов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Аксёнов Михаил Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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