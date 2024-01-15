Аксёнова (Якимова) Матрона Ивановна
Место рожденияд. Ольгино, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Якимов Иван Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1874
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1875
Сын: Аксёнов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Аксёнов Михаил Степанов
Смерть
Неизвестно