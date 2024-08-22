Игнатьев Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Трифон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Светлана Трифоновна

Мать ребёнка: Игнатьева (Корытникова) Мария Петровна

Богурданы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Татьяна Трифоновна

Мать ребёнка: Игнатьева (Корытникова) Мария Петровна

Богурданы, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева (Корытникова) Мария Петровна

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