Мещерякова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1902
Дата смерти01.02.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.27
Сын: Мещеряков Николай Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Федорович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
15.11.1902
Отец: Павел
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Мещерякова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Федорович
Смерть
01.02.1993