Мещерякова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещерякова Мария Павловна

Мещерякова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1902

Дата смерти

01.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.27

Сын: Мещеряков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Федорович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
15.11.1902

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Мещерякова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Федорович

Смерть
01.02.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close