Васильева (Иванова) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1913 ст.
Дата смерти26.10.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1913 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1934
Дочь: Варламова (Васильева) Нелли Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Ильич
Рождение ребёнка
17.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Александр Ильич
Рождение ребёнка
08.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Александр Ильич
Смерть
26.10.2006