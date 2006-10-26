Васильева (Иванова) Клавдия Андреевна 20.10.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Иванова) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.10.1913 ст.

Дата смерти

26.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1913 ст.

Отец: Иванов Андрей Никитович

Мать: Иванова (Политова) Екатерина Ивановна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1934

Дочь: Варламова (Васильева) Нелли Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Ильич

Рождение ребёнка
17.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр Ильич

Рождение ребёнка
08.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр Ильич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
26.10.2006
Самара, Самара, Самарская область

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