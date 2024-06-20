Угловский Константин Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Угловский Константин Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Угловский Тимофей Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угловский Сергей Константинович

Мать ребёнка: Угловская Агния Александровна

Лужевица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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