Разумовская Надежда Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская Надежда Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разумовский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1987

Дочь: Высотина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Разумовский Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумовский Сергей Николаевич

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