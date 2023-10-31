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Фишъ Завелий Рувиновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

20.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Фишъ Рувимъ Завелев

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Жена: Фишъ Рахиль Ильина

Рождение ребёнка
19.05.1871 ст.

Сын: Фишъ Аронъ Завелевъ

Мать ребёнка: Фишъ Рахиль Ильина

Рождение ребёнка
01.05.1874 ст.

Дочь: Шниткина Рива Завелева

Мать ребёнка: Фишъ Рахиль Ильина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1879

Сын: Фишъ Тувий Завелевъ

Мать ребёнка: Фишъ Рахиль Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фишъ Хаимъ Завелевъ

Мать ребёнка: Фишъ Рахиль Ильина

Смерть
20.10.1906
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