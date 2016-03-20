Федорова Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.12.1925
Дата смерти20.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2016