Федорова Валентина Ивановна 17.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова Валентина Ивановна

Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

17.12.1925

Дата смерти

20.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925

Отец: не указан

Мать: Федорова (Плотникова) Марина Дмитриевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2016

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