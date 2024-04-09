Калинина Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Калинин Арсентий Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Калинин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Калинин Михаил Феоктистович
Смерть
Неизвестно