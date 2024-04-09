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Калинина Агафья Ивановна

Место рождения

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

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СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Михаил Феоктистович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Калинин Арсентий Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Феоктистович

Чурики, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Калинин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Феоктистович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Калинин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Феоктистович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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