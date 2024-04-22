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Лазарева Нина Николаевна

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Место рождения

Макаров, Макаровский, Сахалинская область

Дата рождения

20.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1953

Отец: Синицкий Николай Филимонович

Мать: Ларкина Раиса Алексеевна

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.1972

Дочь: Петрунина Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Ликеров Валерий Исабаевич

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
17.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ликеров Валерий Исабаевич

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Николай Николаевич

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