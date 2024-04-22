Лазарева Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1953
Рождение ребёнка
19.06.1972
Дочь: Петрунина Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Ликеров Валерий Исабаевич
Рождение ребёнка
17.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно