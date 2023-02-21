Горемыкина Галина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина Галина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Горемыкин Афанасий Васильевич

Мать: Евдокия Григорьевна

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