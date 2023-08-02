Кириленко (Кириленко) Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Агафонов София Ивановна
Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1918