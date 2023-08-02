Кириленко (Кириленко) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко (Кириленко) Александра Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кириленко Иван Иванович

Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Агафонов София Ивановна

Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Смерть
?.03.1918
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