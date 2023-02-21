Лукьянова (Уточкина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Уточкина) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Пензенская губерния Чембарский уезд село Поим

Дата рождения

07.10.1911 ст.

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1911 ст.

Отец: Уточкин Яков Николаевич

Мать: Уточкина Мария Степановна

Пензенская губерния Чембарский уезд село Поим
Рождение ребёнка
07.03.1939

Сын: Лукьянов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Иванович

Черногай, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1991
город Самара
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