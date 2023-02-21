Лукьянова (Уточкина) Пелагея Яковлевна
Место рожденияПензенская губерния Чембарский уезд село Поим
Дата рождения07.10.1911 ст.
Дата смерти1991
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1911 ст.
Отец: Уточкин Яков Николаевич
Пензенская губерния Чембарский уезд село Поим
Рождение ребёнка
07.03.1939
Сын: Лукьянов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Иванович
Черногай, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1991
город Самара