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Парскева Филиппова
Парскева Филиппова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипп Иванов
1734 г.р.
Мать
Акилина Галактионова?
1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Филипп Иванов
Мать:
Акилина Галактионова?
Смерть
Неизвестно
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