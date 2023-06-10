Пухов Терентий Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
12.12.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.12.1902 Чермы Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич Чермы мать жена Мария Никитична Заклинье, Добручинская волость крестьянин Терентий Никитич Пухов Че... Показать все
Смерть
Неизвестно