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Пухов Терентий Никитич

Место рождения

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
12.12.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.12.1902 Чермы Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич Чермы мать жена Мария Никитична Заклинье, Добручинская волость крестьянин Терентий Никитич Пухов Че... Показать все
Смерть
Неизвестно

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